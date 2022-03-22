ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء حل مشكلة تأخر مرتبات وتنسيب العاملين بفرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي.

مؤسسة النفط أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن مشكلة المرتبات انتهت عقب تواصل تم بين رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية النائب عيسى العريبي حيث تم اصدار التعليمات للإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

وقال صنع الله: “إن الفضل في تجاوز هذه العقبة كان بفضل الله أولًا، ثم بجهود النائب عيسى العريبى الذي لعب دورًا بارزًا، أدى في نهاية المطاف إلى الوصول إلى حل لهذه المشكلة”.