ليبيا – سلط تقرير تحليليان الضوء على إسقاط الدولة الليبية في العام 2011 والصراع المستعر منذ أكثر من عقد من الزمان وإن خفت حدته في الآونة الأخيرة.

التقريران اللذان نشرتهما مجلة “ذا كايرو رفيو أوف غلوبال أفيرس” الفصلية التابعة للجامعة الأميركية في القاهرة موقع أخبار “أي بي سي 7 نيوز” الأميركي أشارا إلى أن بعض الخلافات المتقاطعة هدأت على الأقل في الوقت الحالي، حيث توجه دول المنطقة طاقات أكبر نحو الديبلوماسية.

وتابع التقريران: إن من المرجح أن تأتي صفقة لإنهاء الصراع من خلال تشكيل حكومة موحدة لتحسين الحوكمة والمساءلة في وقت يميل فيه التدخل الخارجي أيضًا إلى تفاقم النزاعات أكثر من المساعدة في حلها. ناقلين عن الصحفي الأميركي المعروف “أرمسترونغ ويليامز” وجهة نظره بالخصوص.

وأشار “ويليامز” إلى أن ما فعلته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو” في ليبيا عام 2011 لم يكن حماية للمدنيين من نظام العقيد الراحل القذافي، مؤكدًا أن هذه الكذبة سرعان ما انفضحت بعد أن أيقن الجميع أن الهدف من تدخل الحلف العسكري في الشؤون الليبية هو التدمير.

ترجمة المرصد – خاص