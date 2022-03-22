ليبيا – تابع تقرير ميداني نشره موقع “أول أفريكا” الإخباري الإفريقي مراحل تنفيذ مشروع “منطقة التجارة الحرة بن قردان” على بعد 22 كيلومتر من المدينة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن المشروع الذي ستعمل السلطات التونسية على إنشائه على مساحة تزيد عن مليون ونصف المليون متر مربع يقع على بعد نحو 11 كليومترًا من معبر راس اجدير الحدودي الليبي مع تونس.

وأضاف التقرير أن المشروع له أولوية قصوى بخطة التنمية الخمسية الممتدة بين العامين 2021 و2025، وسيساعد على إحداث انتعاش اقتصادي جديد في منطقة جنوب تونس بأكملها، ناقلًا عن المدير المركزي لوحدة مراقبة المشاريع الاستثمارية بالمكتب التونسي للتجارة منتصر جراي وجهة نظره بالخصوص.

وقال جراي: “تطمح منطقة التجارة الحرة هذه إلى إنشاء بوابة تجارية ولوجستية بين إفريقيا والأسواق الأوروبية والآسيوية عبر ليبيا من خلال جذب الاستثمارات والشركات الدولية الكبيرة العاملة في مجالات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية ما سيساعد في توفير أكثر من 9 آلاف فرصة عمل دائمة”.

وبحسب التقرير، ستشمل المنطقة 3 أقسام تجاري يتمثل في مساحات مخصصة لعمليات التصدير والاستيراد ومبان للمشغلين والتجار ولوجستي يتضمن التخزين والنقل وما إلى ذلك، وخدماتي يشمل الإدارة والخدمات العامة، فيما أشار جراي إلى أن الدائرة تستكمل ربط المنطقة بالشبكات المختلفة.

وتابع جراي: إن هذه المنطقة ستكون مقصدًا لسياحة التسوق وستجعل الخدمات والسلع والخدمات الصحية والأدوية والفواكه وغيرها أقرب إلى المواطنين الليبيين والتونسيين. فيما سيكون الموقع شريانًا لوجستيًا مهمًا لبن قردان الواقعة بين 3 مناطق بحرية مهمة هي مصراتة في ليبيا وصفاقس وجرجيس في تونس.

ترجمة المرصد – خاص