ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي بوكالة “أنسامد” الإيطالية عمل بلدية بنغازي مع قنصلية إيطاليا بالمدينة للتمكن من تعزيز شراكة أوثق بين الجانبين.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن الشراكة تهدف إلى تسهيل إعادة إعمار مدينة بنغازي القديمة؛ إذ يوجد فيها قرابة الـ170 مبنى تعرض بعضها للدمار والبعض الآخر لحقت بها أضرار بالغة جراء أحداث الحرب، بما في ذلك قصر المنار التاريخي الذي شهد إعلان استقلال ليبيا عام 1951.

وأضاف التقرير: إن المبنى الإيطالي الذي تتواجد فيه القنصلية الإيطالية تعرض هو الآخر لأضرار جسيمة لا يمكن الوصول إليها حاليًا، فيما سيقدم عروض إعادة الإعمار أكاديميون ومهندسون معماريون إيطاليون خبراء في الترميم والتخطيط الحضري وتاريخ العمارة من عدة جامعات.

ترجمة المرصد – خاص