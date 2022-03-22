الكاميرون – نجا حارس مرمى منتخب الكاميرون، أندري أونانا، من الموت، صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لحادث سير مروع في بلاده.

وكان أندري أونانا يقود سيارته، متجها من العاصمة الكاميرونية ياوندي، نحو مدينة دوالا، حيث يقيم منتخبه الوطني معسكرا تدريبيا، استعدادا لمواجهة المنتخب الجزائري مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات ذهاب الدور الأخير لتصفيات مونديال قطر 2022.

وتحطمت سيارة أندري أونانا إثر الحادث، فيما نجا حارس مرمى فريق أجاكس أمستردام الهولندي من الموت، وفقا لتقارير صحفية كاميرونية.

ويحوز أندري أونانا البالغ 25 عاما على منصب حارس مرمى أساسي في صفوف منتخب الكاميرون، وخاض كامل مواجهات نهائيات كأس أمم إفريقيا النسخة الأخيرة والتي استضافتها الكاميرون، وعددها 7 مباريات.

المصدر: “وكالات”