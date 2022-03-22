ليبيا – عقد رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء عادل عبدالعزيز أمس الإثنين اجتماعًا مع الملحق الأمني الإقليمي للمملكة الهولندية لدى ليبيا مارسيلو نوقار.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها أوجه التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات.

وبحث المجتمعون عديد المواضيع والمرتكزات الأمنية والعلاجية والتوعوية وإقامة الدورات التدريبية التخصصية المتقدمة في مجال مكافحة السلائف الكيميائية وتبادل الخبرات وتوطين المعرفة.

وفي ختام الاجتماع، أشاد المحلق الأمني بالمجهودات التي يبذلها جهاز مكافحة المخدرات في مكافحة هذه الآفة المدمرة.

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