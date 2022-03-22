رونالدو يحفز المنتخب البرتغالي قبل الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر

إنجلترا – حفز نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب وجماهير بلاده عبر حسابه في “إنستغرام” قبل المشاركة في المحلق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.

ونشر رونالدو عددا من الصور توثق تدريبات واستعدادات المنتخب البرتغالي للمباريات الحاسمة المقبلة، وأرفقها بالقول: “نركز بشكل كامل على كأس العالم 2022، كالعادة، أنا فخور بتمثيل منتخب البرتغال”.

وأضاف: “نعلم أن الطريق لن يكون سهلا، ونكن أقصى درجات الاحترام للمنافسين الذين سنواجههم ولديهم نفس الأهداف، لكننا سنكافح معا لوضع البرتغال في مكانها الصحيح، دعونا ننجز المهمة”.

ويستضيف المنتخب البرتغالي نظيره التركي في نصف نهائي الملحق الأوروبي في الـ24 من مارس الجاري، والمنتصر من المواجهة سيتنافس بعدها بخمسة أيام مع الفائز من مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية لخطف بطاقة المشاركة في المونديال القطري عن المسار الثالث ضمن الملحق الأوروبي.

المصدر: instagram/cristiano