شاكيرا تتغنى بصديقها بيكيه بعد رباعية برشلونة في شباك ريال مدريد

شاكيرا تتغنى بصديقها بيكيه بعد رباعية برشلونة في شباك ريال مدريد

إسبانيا – صنفت المغنية الكولومبية شاكيرا صديقها جيرارد بيكيه بأنه “أفضل قلب دفاع في العالم”، بعد مشاركته أمس الأحد في الفوز العريض لفريقه برشلونة على مضيفه وغريمه ريال مدريد برباعية نظيفة.

ونشرت شاكيرا عبر حسابها في “تويتر” صورة وهي ترفع 4 أصابع من يدها اليسرى في إشارة لأهداف برشلونة الأربعة، وأرفقتها بالقول: “جيرارد لا يسمح لي بالتحدث عن هذه الأمور علنا. لكن فقط من خلال شجاعته يمكنه تقديم أداء مماثل، متغلبا على أية إصابة وألم عبر تقديم أفضل ما لديه دائما”.

وتابعت المغنية اللبنانية الأصل البالغة 45 عاما والتي يتابعها عبر “تويتر” 52 مليون شخص و71 مليون عبر “إنستغرام”: “ليس لأنه زوجي لكنه أفضل قلب دفاع في العالم”.

ويحمل بيكيه البالغ 35 عاما ألوان برشلونة منذ العام 2008 وأحرز في صفوفه لقب الدوري المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

وبعد اكتساحه النادي الملكي المتصدر، قلص برشلونة الفارق إلى 12 نقطة مع مباراة أقل للفريق الكاتالوني.

المصدر: “أ ف ب”