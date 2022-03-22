ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الإثنين سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه انطونيو والوفد المرافق له.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة الوطنية مناقشة الوضع الراهن الذي يمر به قطاع النفط والمتمثل في شحّ التمويل وافتقار المؤسسة للميزانيات اللازمة التي ستمكنها من تسيير أعمال القطاع والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للخزانات والبنى التحتية التي تضررت في الحروب الماضية، وكذلك الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركائها.

بدوره، ثمّن السفير خوسيه الجهود الكبيرة التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط في حفاظها على استمرارية العملية الإنتاجية واستدامتها رغم الظروف الصعبة و التي كانت دومًا الرافد الأساسي والعمود الفقري لاقتصاد الدولة الليبية.

وأكد على دعم بعثة الاتحاد الأوروبي الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط ودورها الفني و غير السياسي.

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