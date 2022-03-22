ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الإثنين وفدًا رفيع المستوى من شركة إيني الإيطالية مكون من غويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات للموارد الطبيعية، ولوكا فينياتي مدير التنقيب والإنتاج، وأنطونيو بانزا رئيس منطقة شمال إفريقيا، وأنطونيو ماسيميليانو بالدازاري المدير العام لشركة إيني شمال أفريقيا فرع طرابلس – ليبيا.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير وتحسين عمليات الإنتاج.

كما تم التطرق إلى مشروع تطوير التراكيب البحرية (أ – هـ) والطرق الكفيلة لإنجازه في أقرب وقت ممكن وبالصورة المثلى، للمساهمة في رفع معدلات القدرة الإنتاجية ورفع الاحتياطيات الغازية، لدعم الاقتصاد الوطني.

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