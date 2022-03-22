ليبيا – أكدت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران أن البعثة الأممية ما زالت تصر على اتباع نفس النهج بخصوص الأزمة الليبية وتخضع للضغوطات من بعض الدول، وهي تدرك جيدًا أنه لن يحدث توافق، وأن هذا التماهي مع المجلسين لن يفضي سوى إلى تعميق الأزمة وإضاعة الوقت.

عمران أشارت في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنه “سبق تشكيل لجان مشتركة عدة بين مجلس النواب والدولة بخصوص التوافق على القاعدة الدستورية مع استمرار تجاهل البعثة لمشروع الدستور رغم إدراكها بأنه يشكل حلًا ناجعًا للأزمة الليبية”.

ولفتت إلى أنه بخصوص حكومة باشاآغا فستكون بمثابة وسيلة للمساومات بين المجلسين خلال جلساتهم بخصوص القاعدة الدستورية، كما حدث في التوافق الهش السابق الذي سقط في أول مواجهه، بحسب رأيها.

وأضافت: “يجب التأكيد بأن التوافق لا ينحصر فقط بين مجلسي النواب والدولة بل يتعداه لأطراف أخرى تملك السيطرة العسكرية وتتحكم في المشهد عن بعد ولا يمكن لمجلسي النواب والدولة تجاهلهما”.