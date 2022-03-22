إنجلترا – بات مانشستر سيتي، النادي الأكثر ثراء في العالم لأول مرة، بعدما حقق إيرادات بقيمة 644 مليون يورو في موسم 2020-2021، يليه ريال مدريد في المركز الثاني بـ640.1 مليون يورو.

ويتصدر النادي الإنجليزي للمرة الأولى دراسة “رابطة أموال كرة القدم” التي تعدها شركة “ديلويت”، والتي تراجع فيها برشلونة، صاحب الصدارة بالموسم الماضي، إلى المركز الرابع بعد تراجع إيراداته من 715 إلى 582 مليون يورو.

في المقابل قفز السيتي من المركز الرابع للصدارة.

ويأتي بايرن ميونخ في المركز الثالث بـ 611.4 مليون يورو، ثم مانشستر يونايتد (558 مليون يورو) وباريس سان جيرمان (556 مليون يورو) وليفربول (550 مليون يورو) وتشيلسي (493 مليون يورو) ويوفنتوس (433 مليون يورو) وتوتنهام (406 ملايين يورو).

ويتصدر مانشستر سيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف.

المصدر: “وكالات”