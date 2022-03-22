مشوار ديبالا مع يوفنتوس يشارف على النهاية

مشوار ديبالا مع يوفنتوس يشارف على النهاية

إيطاليا – أعلن المدير الإداري لفريق يوفنتوس الإيطالي ماوريتسيو أريفابيني امس أن فريق “السيدة العجوز” لن يقدم عرضا جديدا للأرجنتيني باولو ديبالا الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عدة عن أريفابيني قوله إنه “بوصول الصربي دوسان فلاهوفيتش في يناير لم يعد دور ديبالا مركزيا. كان من الأفضل اتخاذ قرار بعدم تجديد عقده”.

وانضم ديبالا البالغ 28 عاما إلى يوفنتوس في العام 2015 ولكن غياباته العديدة بسبب الإصابة مؤخرا أثرت على أدائه في تشكيلة “السيدة العجوز”.

وستكون أندية عدة في السباق إلى ضم صانع الألعاب الأرجنتيني، بينها إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد الإسباني وفقا لصحيفة “غازيتا ديلو سبور” الإيطالية.

المصدر: أ ف ب