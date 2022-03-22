ليبيا – تطرق تقرير عسكري نشره معهد الحرب الحديثة الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له لدور الطائرات الأميركية من دون طيار في الصراع الدائر في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أشار لمشاركة هذه الطائرات من طراز “الحاصدة أم كيو – 9” في خريف العام 2016 لدعم قوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في استعادة مدينة سرت من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف التقرير: إن هذه الطائرات وجهت قرابة الـ500 ضربة دعم جوي قريب ضد مواقع التنظيم في المدينة. مبينًا أن القتال في سرت كان فريدًا من نوعه لأنه يسلط الضوء على قدرة “الحاصدة أم كيو – 9” على دعم قوة ملسحة شريكة وتوفير ميزة حاسمة في العمليات الحضرية من دون وجود فريق عمل كبير.

وتابع التقرير: إن نجاح هذا النوع من الطائرات من دون طيار جعل قوات البنيان المرصوص غير المتطورة إلى تشكيلات قتالية فعالة في حرب المدن، بعد أن سمحت خصائصها لأطقمها بتتبع الأهداف في التضاريس الحضرية في السرعات المنخفضة والارتفاعات المتوسطة.

وأوضح التقرير أن هذه الطائرات تمكنت من رؤية الأخاديد الحضرية لتقديم صورة أكثر تفصيلًا عن ساحة المعركة من تلك التي تقدمها الأنواع الأخرى من قوات الطيران، فيما تم ربط البث المباشر في الوقت الفعلي بالقادة الأميركيين والخلايا الهجومية ومراكز المخابرات البعيدة عن مدينة سرت.

وبين التقرير إنه تم بعد ذلك إبطاء اللقطات ومراجعتها ودمجها مع الصور التاريخية والمواد الاستخباراتية الأخرى لتحقيق أقصى قدر من فهم القتال، في حين مثل وجود المقاطع المصورة بالحركة الكاملة القدرة المميزة لطائرات “الحاصدة أم كيو – 9” من دون طيار.

وأضاف التقرير: إن المقاطع المصورة لوحدها تفتقر إلى السياق الضروري لتنفيذ ضربات الدعم جوي القريب الحضري بشكل فعال في الحرب غير النظامية، فيما كانت أجهزة الاستشعار المتعددة والفهم السياقي لساحة المعركة ضرورية للدعم الجوي الفعال.

وأكد التقرير أن المحللين المدربين عالجوا بيانات المقاطع المصورة والمصادر الأخرى في الوقت الفعلي، ما سمح لطائرات “الحاصدة أم كيو – 9” تطوير فهم شامل للوضع مكن قادة القوات وأطقم الطائرات الأميركية من الحصول على تقييمات عالية الثقة لما كانوا يرونه بالضبط قبل اختيار استخدام الأسلحة.

وأضاف التقرير: إن سرعة الطائرات العاملة المنخفضة نسبيا وحجم المدار الصغير أتاحا للأطقم ضرب أهداف كانت تتجاوز قدرة طائرات أخرى فيما شهد الشهر الأول من الحرب استخدامها صاروخ “هيل فاير” لتحييد موقع قتالي لتنظيم “داعش” الإرهابي في الطابق السفلي من مبنى متعدد الطوابق.

وتابع التقرير: إن الهدف كان بين مبنيين مرتفعين وملثمين من فوق في شرفة فيما تمكن الطاقم من خلال التمسك بمحمل دقيق للهدف من الحفاظ على خط بصرهم وتوجيه الصاروخ مباشرة إلى العدو، فضلًا عن الاستفادة من السرعة المنخفضة للطائرة ونظيرتها الصاروخية العالية.

وأوضح التقرير: إن هتين السرعتين مكنتا الطاقم من إطلاق السلاح والحفاظ على موقعه طوال فترة الرحلة لضمان الضربة الدقيقة فيما يحتاج المقاتلون وقاذفات القنابل عمومًا أثناء الطيران بسرعات عالية مع دائرة نصف قطرها أكبر بكثير إلى الدوران حول المدينة بدلًا من الحفاظ على موقع معين.

وأشار التقرير إلى أن هذا يعرضهم لإخفاء المباني والأبراج والأشجار، ما يجبرهم على الاعتماد على الاستهداف من الخارج أو استخدام أسلحة أكبر، في وقت تمكنت فيه طائرات “الحاصدة أم كيو – 9” من الحفاظ على إزاحة دقيقة للرؤية من خلال واد حضري أو ببساطة تمسك بالهدف مباشرة وتنظر لأسفل.

وأكد التقرير أن طائرات الهليكوبتر الهجومية تعمل على ارتفاع أقل بكثير في وقت تكون فيه أكثر عرضة للتعتيم من المقاتلات فيما تتعرض أطقمها الجوية لتهديد كبير جدًا، فيما لا تمتلك كلا الطائرتين لديها دعم استخباراتي في الوقت الحقيقي لتحليل ما يرونه.

وبين التقرير أن المدة الطويلة لطلعات “الحاصدة أم كيو – 9” جنبًا إلى جنب مع حمولة الأسلحة المرنة أتاحت للقادة الفرصة لتطوير المواقف التكتيكية وضمان استخدام الذخيرة المناسبة في كل اشتباك، فقد دمرت تكوينات السلاح المختلفة أهدافًا متنوعة لمواقع القناصة والمخابئ المرتجلة والمركبات المدرعة.

وأضاف التقرير: إن الطيارين صمموا كل هجوم حسب الوضع على الأرض فيما حاول تنظيم “داعش” الإرهابي إبطال مفعول ضربات الدعم الجوي القريب من خلال القتال من مواقع غامضة من مسافة قريبة للغاية، إلا أن أطقم “الحاصدة أم كيو – 9” كانت قادرة على الاستفادة من مرونة نظام أسلحتهم في هزيمة ذلك.

وتابع التقرير: إن الغالبية العظمى من الاشتباكات في مدينة سرت كانت تعتبر قريبة من الخطر ما يدل على فعالية في القتال الحضري القريب فغالبًا ما زادت الطائرة فوق المدينة من قدراتهم من خلال التجمع السريع في تشكيلات ديناميكية متعددة لتتمكن بطلعة واحدة من ضرب عدة مواقع دفاعية للتنظيم.

وأوضح التقرير أن هذا الأمر سمح لقوات البينان المرصوص بالتقدم على شكل كتلة واحدة في وقت تمكنت فيه “الحاصدة أم كيو – 9” في كل مرة تقدمت فيها هذه القوات بفحص التهديدات ومهاجمتها، فيما تمكنت في الغالب من إصابة أهداف بعد أقل من دقيقة من تحديد مقاومة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وبين التقرير أن ضربات الدعم الجوي القريب المتزامنة وفرت الدعم الناري المستمر لاستعادة مدينة سرت فيما مكنت المدة الممتدة لنشاط “الحاصدة أم كيو – 9” للقادة الأميركيين بالانتظار حتى تستعد قوات البنيان المرصوص للتحرك، مما يسمح بأقصى قدر من التنسيق بين الحملات العسكرية الجوية والبرية.

وأضاف التقرير: إن الوقت الطويل الذي تتمكن خلاله “الحاصدة أم كيو – 9” من العمل في الميدان جعل هؤلاء القادة قادرين على ضمان تنفيذ الضربات بوتيرة تتناسب مع سرعة مناورة القوة البرية وجعل وجودها فوق مدينة سرت التنظيم عرضة للهجمات من جميع المحاور.

وأوضح التقرير أن هذا كله قاد لحرمان تنظيم “داعش” الإرهابي من قدرته على توحيد مجاميعه في ظل تقدم قوات البنيان المرصوص ضدها، في وقت منعت فيه التغطية الجوية المستمرة التي وفرتها “الحاصدة أم كيو – 9” هذه المجاميع من إعادة تشكيل دفاعاتها.

وأكد التقرير أن استمرار جهود “الحاصدة أم كيو – 9” سمح للمساعي الأميركية الليبية المشتركة بالعمل داخل دورة قرار تنظيم “داعش” الإرهابي وتدمير الأهداف بشكل أسرع من رد فعله، فيما ضمنت هذه الوتيرة العملياتية عدم حصول التنظيم على فرصة للراحة أو إعادة التسلح.

وبين التقرير أن استخدام الذخائر الدقيقة منخفضة القوة أدى إلى الحد من الأضرار التي لحقت بالسكان والمدينة نفسها؛ إذ لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو قتل القوات المناهضة لتنظيم “داعش” الإرهابي لتسجل سرت بعد 3 سنوات من المعركة رقما قياسيا في إنتاج النفط.

وأضاف التقرير: إن الأسلحة وأجهزة الاستشعار الموجودة في “الحاصدة أم كيو – 9” سمحت للولايات المتحدة بتنفيذ الحملة الجوية باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لحماية قوات البنيان المرصوص؛ إذ كان من المحتمل أن تؤدي الذخائر الأكبر وأجهزة الاستشعار الأقل فاعلية إلى عملية أكثر تدميرًا.

وتحدث التقرير عن سوء التنظيم والتجهيز الذي تميزت به هذه القوات التي لم تملك سوى عدد محدود فقط من المركبات والأسلحة الثقيلة فضلا عن تكبدها خسائر من العبوات الناسفة والقناصة والنيران غير المباشرة، فيما منعت الحملة الجوية الأميركية التنظيم من استخدام خطوطه الدفاعية للاشتباك المباشر.

وأضاف التقرير: إن عملية تجهيز وتسليح قوات البنيان المرصوص كان سيستغرق وقتًا وتدريبًا كبيرين، بالإضافة لمشاكل تعقب أي أسلحة توفرها الولايات المتحدة وتتحكم فيها، في وقت كان فيه الزمن محدودًا للغاية للاستجابة للأزمة في مدينة سرت وفحص هذه القوات.

وتابع التقرير: إن هذا كان سيزيد من تعقيد سياسات المساعدة المميتة ويؤخر العملية فيما مثل توفير دعم “الحاصدة أم كيو – 9” القتالي الجوي فرصة لعدم إلزام الولايات المتحدة بمشاركة عسكرية طويلة الأمد، ما مكن قوات البنيان المرصوص من تنفيذ حملة حضرية فعالة.

وتطرق التقرير إلى ميزة الحد من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب وجود “الحاصدة أم كيو – 9” مبينًا أن هذا الأمر جعل منها خيارا مناسبا للتعامل مع الوجود المدمر لتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة سرت، ما عجل في القضاء عليه واستعادة المدينة.

ترجمة المرصد – خاص