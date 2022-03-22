ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الإثنين نائبة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا كيث إنجلش والوفد المرافق لها.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة وشركاتها مع الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة، وفتح افاق جديدة للاستثمار.

بدوره، استعرض صنع الله مختلف نشاطات المؤسسة وشركاتها، والتحديات التي يواجهها قطاع النفط في ظل شح الموارد المالية، مؤكدًا أن المؤسسة وبالرغم من صعوبة الظروف التي يمر بها قطاع النفط الليبي، لن تتوانى عن القيام بمسؤولياتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته لدعم اقتصاد البلاد.

من جهتها، أكدت نائب السفير كيث انجلش على أن المملكة المتحدة تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون، والاستثمار في ليبيا، من خلال دخول وعودة شركات الطاقة البريطانية الرائدة، والمساهمة في تطوير قطاع النفط الليبي.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.