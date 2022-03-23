ليبيا – أبرم وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف اتفاقية المشروع الوطني لاندماج ذوي الإعاقة.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، فإن الاتفاقية تهدف إلى التعاون والشراكة بين الأطراف الموقعة المتمثلة في وزرات التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل والتربية والتعليم والتعليم التقني والفني والاقتصاد والتجارة والمواصلات بالحكومة، والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

وتابع البيان: إن هذا من شأنه تقديم المساعدة في مجالات التعاون التي تتضمن التعاون في إنشاء منصة إلكترونية تخدم ذوي الإعاقة والتحول الرقمي في التعامل بين الأطراف وتوفير فرص العمل لهم والتدريب والتأهيل والإدماج لهم في المجالات المختلفة.

وشددت الاتفاقية على حق الوصول لذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم لكافة الخدمات والتصميم الشامل الذي يراعي كل الفئات، فضلًا عن دعم المشاريع والأنشطة الاقتصادية والتعاون في المجالات والأنشطة الاجتماعية والترفيهية والرياضية وأي مجالات مماثلة يتفق عليها الأطراف.

بدوره صرح المقريف بالقول: إن دعم ذوي الاعاقة يعد من أولويات الوزارة من خلال دعم إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بالوزارة، بما يمكنها من إقامة البرامج المختلفة، وبما يحقق تعليم للجميع وبالجميع دون إقصاء لأحد.