إعلام إسرائيلي: منفذ عملية بئر السبع كان تحت مراقبة الاستخبارات لكنه نجح في تنفيذها

إعلام إسرائيلي: منفذ عملية بئر السبع كان تحت مراقبة الاستخبارات لكنه نجح في تنفيذها

إسرائيل – أفادت هيئة البث الإسرائيلي “كان” بأن منفذ عملية الطعن في بئر السبع كان تحت مراقبة جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الداخلي، ورغم ذلك نجح في تنفيذ العملية.

وقالت الهيئة إن “منفذ عملية بئر السبع كان تحت مراقبة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي “الشاباك” بعد الإفراج عنه من السجون، لكنه نجح في تنفيذ العملية”.

وأوضحت أن “جهاز الشاباك كان يراقب منفذ العملية الفلسطيني، محمد أبو القيعان، وأنه تجول في أنحاء إسرائيل”، مدعية أنه تواصل مع بعض أنصار تنظيم “داعش” الإرهابي سابقا، دون وجود سبب لاعتقاله.

المصدر: “كان”