ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين رمضان إن ظاهرة تساقط الثلوج في شرق البلاد في هذا الوقت تحديدًا، لم تحدث منذ عدة عقود.

رمضان نوّه في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن سبب هذه الظاهرة كتلة قطبية المنشأ، أدت إلى انخفاض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة.

ولفت إلى أنه سيستمر انخفاض درجات الحرارة على المنطقة الشرقية إلى يوم الخميس، مشيراً إلى أن درجة الحرارة ستبدأ في الارتفاع على المنطقة الغربية من يوم الخميس، وستكون الأجواء متقلبة خاصة يومي الجمعة والسبت، بسبب منخفض صحراوي يثير التربة في المناطق الصحراوية.

كما أوضح أن الجنوب يشهد اليوم أجواء معتدلة وسماء صافية، وستكون الأجواء متقلبة على الجنوب الغربي الأيام القادمة.

وأكد على أن البحر مضطرب على طول الساحل الليبي خاصة الشرقي، وغدًا يرجع الاستقرار على الساحل الغربي