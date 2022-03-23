أبوظبي – أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، امس حرص بلاده على “أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ولي عهد أبو ظبي، مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأفادت “وام”، بأن ولي عهد أبوظبي بحث خلال اتصال هاتفي مع علييف “العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات والارتقاء بها خاصة في جوانب الاقتصاد و التجارة و الطاقة”.

وبحث الاتصال الهاتفي “عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.

وتطرق الاتصال إلى “وضع سوق الطاقة العالمي في ضوء أزمة أوكرانيا”، وفق “وام”.

وشدد محمد بن زايد آل نهيان على أن “الإمارات حريصة على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها”، وفق الوكالة.

وتعاني الأسواق العالمية نقصا في إمدادات الخام مع تعافي سريع للاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، وتفاقمت الأزمة منذ بدأت روسيا هجوما واسعا على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وروسيا منتج رئيسي للنفط الخام بمتوسط إنتاج 10.4 ملايين برميل يوميا، وتأتي ثانيا بعد الولايات المتحدة، كأكبر منتج للخام عالميا.

وحثت الولايات المتحدة مرارا حلفائها، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، على ضخ المزيد من النفط الخام في الأسواق لتعويض النقص وكبح الأسعار.

يتجاوز إجمالي احتياطات دول الخليج الست (السعودية، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والإمارات، والكويت) من النفط، 510 مليارات برميل، تشكل نسبتها 32.7 بالمئة من مجمل الاحتياطي العالمي المؤكد البالغ 1.55 تريليون برميل.

وتملك الإمارات احتياطات مؤكدة تبلغ 107 مليارات برميل، تضعها في المرتبة الخامسة عالميا، بعد كل من فنزويلا والسعودية وإيران والعراق.

ومن حيث الإنتاج النفطي، تنتج الإمارات حاليا قرابة 3 ملايين برميل يوميا تشكل 3.4 بالمئة من مجمل الطلب العالمي اليومي، ولدى الدولة قدرة فورية على زيادة الإنتاج إلى 3.5 ملايين برميل يوميا، تشكل قرابة 4 بالمئة من الطلب العالمي.

الأناضول