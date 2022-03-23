الخرطوم – عمت الفوضى أسواق العملات الموازية بالسودان، امس وسجل الجنيه السوداني مقابل الدولار تدهورا قياسيا.

وقال تاجر عملة للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، إن سعر بيع الدولار تجاوز 700 جنيه، مقارنة بـ 675 جنيه مساء الإثنين.

وأضاف التاجر “بدأت أسعار بيع الدولار تعاملات اليوم بـ 680 ووصلت الآن إلى 715 جنيها، وهي تتغير على مدار الساعة”.

ولفت إلى “ارتفاع كبير في الطلب على الدولار بسبب فقدان الثقة في الجنيه السوداني”.

وبلغ متوسط سعر بيع الدولار في المصارف السودانية 640 جنيها.

وفي بداية مارس/آذار الجاري، قرر المركزي السوداني تحرير سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، و أخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم المصارف وشركات الصرافة بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل “المركزي”.

وحددت المصارف سعر 530 جنيها للدولار بعد قرار التحرير ، فيما بلغت الأسعار في الأسواق الموازية 575 جنيها.

الأناضول