ليبيا – شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في ورشة عمل حول إعادة إعمار المدينة القديمة في بنغازي التي نظمتها بلدية بنغازي والقنصلية الإيطالية، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين من القطاع العام والخاص ورجال أعمال ليبيين ودوليين، وممثلين عن المنظمات الدولية.

وتم خلال الورشة وفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب تقديم عروض لعدد من الخبراء الإيطاليين حول إعادة أعمار المدينة القديمة في بنغازي والحفاظ على الموروث الثقافي والأثري في تلك المنطقة.

وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري عن دعمه لمثل هذه المؤتمرات والملتقيات التي تهدف للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تخطيط المدن، معربًا عن تقديره لخبرات المتخصصين والشركات الايطالية في هذا المجال، وموجهًا لهم الدعوة للمشاركة في إعمار جميع المدن الليبية.

وأوضح بأن مرحلة الاستقرار التي تشهدها ليبيا ستكون مناسبة جدًا للبناء والإنشاء وتطوير البنية التحتية في جميع المدن الليبية وايطاليا إحدى الدول الرائدة في هذه المجالات، مضيفًا أن مشاركته في ورشة العمل تأتي لإرسال رسالة بأن ليبيا تتعافى وترحب بالجميع للمساعدة في بناء البلاد.