أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ28، ويواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو.
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المصدر : RT