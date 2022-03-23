العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ28.. لحظة بلحظة

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ28.. لحظة بلحظة

أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ28، ويواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو.

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المصدر : RT