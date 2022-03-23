ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، الصادق الكحيلي، اختيار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للجنة الدستورية بشكل فردي، دون تفويضه من المجلس بذلك، ولا الدعوة لجلسة،

الكحيلي في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري قال:”لا نعلم على وجه التأكيد نوايا عقيلة من تشكيل اللجنة، ولكن اختيارها يخالف الإعلان الدستوري، وكان من المفروض أن يتم اختيارها من خلال جلسة رسمية، ولكن عقيلة ضرب بذلك عرض الحائط، وذهب في طريق المستشارة الأممية التي من المفترض ألا يكون لها علاقة بالأمر”.

وبحسب رأي الكحيلي، فإنه يجب أن يكون الإعلان الدستوري هو الأساس المحترم في هذا الشأن، ويتم تشكيل لجنتين من المجلسين لبحث تعديل المواد الخلافية بمشروع الدستور، دون الالتفات لما تقوم به وليامز”.

وأردف في هذا الشأن: “لا يوجد نص في خارطة الطريق ينظّم آلية اختيار اللجنة، وقد يكون ذلك منح ثغرة لصالح الذي يخالف القوانين، ويفعل كل ما يريد دون الرجوع للأعضاء”، مضيفا “في كل الأحوال ستمر القاعدة الدستورية على مجلس النواب من أجل مناقشتها وإقرارها أو رفضها، وهذه اللجنة ستتولى إعطاء اقتراحات بالخصوص. وصحيح أن مجلس الدولة سيشترك في صياغة القاعدة، لكن التصويت عليها من صلاحيات مجلس النواب فقط”.