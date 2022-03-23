سوريا – استقبل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في دمشق.

وخلال استقبال عبد اللهيان في مطار دمشق الدولي، قال فيصل المقداد: “الزيارة تشكل فرصة أخرى للتشاور حول الأمور التي تهم بلدينا والتطورات في المنطقة”.

وأضاف المقداد: “نحن حريصون على أفضل العلاقات بين دول المنطقة، بما في ذلك العلاقات بين إيران والدول العربية، والتنسيق بيننا مستمر على المستويين الإقليمي والدولي”.

من جانبه، قال حسين أمير عبد اللهيان: “سنبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي الذي يعد في مقدمة الأولويات”.

وتابع عبد اللهيان: “سوريا وإيران في خندق واحد، وإيران تدعم سوريا قيادة وحكومة وشعبا، والعلاقات الثنائية بين بلدينا تمر بأفضل الظروف”.

المصدر: “سانا”