ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بممثلي بلديات وحكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني وأسر “شهداء” وجرحى المنطقة الغربية.

وأشار بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد إلى أن الاجتماع ناقش آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والخطوات التي قام بها حراك بلديات وحكماء المنطقة الغربية الرافض للتمديد والمؤيد للانتخابات التشريعية والرئاسية وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

وأكد المنفي حيادية الرئاسي وتعامله مع كافة الأطراف السياسية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، لكونه يمثل كل الأقاليم ووحدة التراب الليبي، فيما شدد الوفد استمرار دعمه لجهود المجلس التي تهدف لتحقيق السلام والاستقرار من خلالى المفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية.