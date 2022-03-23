ليبيا- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد ناقش المشاركون في اللقاء العديد من القضايا الأخرى التي تهم المرحلة الراهنة، فيما أكد المنفي التزام المجلس بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

وأضاف المنفي: إن هذا يأتي تحقيقًا لرغبة أكثر من مليونين و800 ألف ناخب قيدوا أسماءهم بسجلات مفوضية الانتخابات، مشددًا على أن الرئاسي يقف على مسافة واحدة من الجميع ونجح في تثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات ودعم عمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة وإنشاء مفوضية وطنية للمصالحة الوطنية.

ورحب المرشحون للانتخابات الرئاسية بمقترح المستشارة الأممية بشأن دعم الانتخابات، مؤكدين ضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية متزامنة وتجرى في أقرب الآجال مع تثمين جميع الجهود الوطنية والدولية الداعمة لهذا الاتجاه.

وأكد المرشحون أهمية تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وإعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات من قبل المفوضية مع المعنية مع ضرورة عملها تحت الإشراف المباشر للقضاء.