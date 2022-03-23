ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال خالد المبروك، وذلك لبحث العديد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة، والأوضاع المالية في البلاد.

المنفي شدد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على ضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقاً وغرباً وجنوباً، قبل حلول شهر رمضان المبارك دون أي تأخير.

كما تابع المنفي مع وزير المالية، آخر الإجراءات التي تم تنفيذها بكل ما يتعلق بالمشاريع التنموية المزمع تنفيذها في مختلف المدن الليبية، واستعراض الميزانية المخصصة لها.

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