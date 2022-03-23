ليبيا – التقت وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، وفد وزارة الخارجية الأمريكية، يتقدمه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية السفير “جون باس” والمبعوث الخاص والسفير إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” ومساعد وزير الأمن الدبلوماسي “جينتري سميث”.

اللقاء عقد في إطار إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس، كما سلم الوفد الأمريكي إلى الوزيرة رسالة من نظيرها وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الصديقين.

وثمنت المنقوش هذه الخطوة الإيجابية التي جاءت ثمرة للجهود المشتركة بين الجانبين في تسهيل حركة المواطنين في كلا البلدين، كما أعربت عن استعداد الوزارة الكامل لتقديم كل الدعم للوفد الأمريكي من أجل إنجاح مهمته.

ومن جانبه هنأ الوفد المنقوش على منحها الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة 2022، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة للمسار السياسي في ليبيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.