فيينا – وسط أنباء عن نية الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على النفط الروسي، قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية خوفاً من قلة المعروض.

وارتفع سعر خام برنت الى 118.20 دولاراً للبرميل الواحد فيما سجل خام غرب تكساس سعر 114.30 دولاراً للبرميل.

وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.37% إلى 114.33 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 3.5% إلى 116.88 دولار للبرميل، وقبل ذلك تم تداول برميل “برنت” فوق مستوى 118 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2013.

وكالات