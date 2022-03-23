ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، صحة أسماء أعضاء اللجنة الدستورية المتدولة والتي اختارها رئيس البرلمان عقيلة صالح هم :” رمضان شمبش، ونصر الدين مهنا، وصالح همة، وصالح قلمة، والمبروك الخطابي، وابتسام الرباعي”.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري قال:”الأسماء حقيقية، كما فهمنا من بعض النواب، ويبدو أن رئاسة المجلس اختارت أعضاء اللجنة، دون أن تصل إلينا أي دعوة لعقد جلسة”،مؤكدًا أن تشكيل اللجنة جاء وفقا لما نصت عليه خارطة طريق مجلس النواب، التي أقرها في فبراير الماضي، بواقع ستة أعضاء من المجلس وستة خبراء.

وأشار وحيدة إلى أن مجلس الدولة الإستشاري اختار ممثليه بناء على المبادرة التي قدمتها المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز،قائلاً:”النتيجة هي التي ستحدد وظيفة اللجنة، لأن خارطة الطريق تنص على أن تقوم اللجنة المشتركة بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور، فيما تنص مبادرة وليامز على أن تقوم اللجنة بصياغة قاعدة دستورية”، مرجحا أن تتماهى لجنة مجلس النواب مع مبادرة وليامز ويتم مزج ما بين خارطة الطريق والمبادرة الأممية.

وتوقع أوحيدة عدم وصول اللجنتين إلى توافق، خاصة في ظل اختلاف الأهداف بين: تعديل مشروع الدستور أو الخروج بقاعدة انتخابية،مرجحًا أن تلحق لجنة النواب بركب لجنة مجلس الدولة التي ستجتمع اليوم مع وليامز في تونس.

واقترح اوحيدة أن الحل البديل في حال عدم توافق المجلسين هو العودة لدستور سنة 1951 واعتماده لفترة محددة، مع إجراء بعض التعديلات حول شكل الدولة ونظام الحكم، دون المساس بباقي المواد، ثم إجراء انتخابات للرئيس والبرلمان ومجلس الشيوخ.

وأضاف: “دستور 1951 دستور مواطنة سيخلصنا من الخلافات الموجودة الآن، وليبيا لن تنجح إلا في شكل دولة اتحادية، وسيقود هذا لتفادي أزمة المركزية التي قادتنا لحروب، والدليل على ذلك أن نفس المشاكل التي حدثت في الأربعينات تجددت الآن، ولم يقض عليها في ذلك الوقت إلا نظام الدولة الاتحادية، ولكن كما يبدو، لا ترغب الأطراف الأجنبية بهذا الدستور، لأنها تريد للخلاف أن يستمر، وتستمر معه إدارتهم للأزمة، وما تقوم به ستيفاني الآن هو الاستمرار في إدارة الأزمة وليس السعي لحلها”.