تركيا تؤكد أنها لن تتخلى عن منظومات “إس-400” الروسية تحت ضغوط أمريكية

تركيا تؤكد أنها لن تتخلى عن منظومات “إس-400” الروسية تحت ضغوط أمريكية

تركيا – أكد مديرية صناعة الدفاع التركية، إسماعيل دمير، إن تركيا ليس لديها خطط للتخلي عن أنظمة الصواريخ الروسية إس -400 للدفاع الجوي، تحت ضغط من الولايات المتحدة.

وأكد دمير في تصريح لصحيفة “ازفستيا” الروسية أن تركيا “قادرة على تحديد سياستها الخاصة.. هذا (رفض إس-400) ليس موضوع نقاش بالنسبة لنا. ناقشنا هذه المسألة في الماضي، والآن نحن ببساطة نواصل (التعاون مع روسيا)”.

وذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعمل على إقناع السلطات التركية بنقل منظومة “إس-400″إلى كييف مقابل رفع العقوبات وعودة أنقرة إلى برنامج إنتاج مقاتلات “إف-35” الأمريكية.

المصدر: كوميرسانت