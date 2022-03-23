ليبيا – رأى عضو مجلس النواب زياد دغيم أن خطوة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بجمع لجنتين من مجلسي النواب والدولة جيدة، وقد تنشئ أساساً صحيحاً يقود لانتخابات موفقة.

دغيم وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري قال :”نتمنى أن يتفق المجلسان، وينتجا شيئاً إيجابياً، فقد استبشرنا بالتقارب الذي حصل بينهما في المدة الماضية، ونتطلع إلى أن يتحول هذا التقارب لتوافق حقيقي يصب في مصلحة الشعب والتوجه للانتخابات، وليس في صالح التمديد واستمرار المراحل الانتقالية”.

وحول اختيار اللجنة من قبل عقيلة صالح، تابع دغيم قائلاً: “سمعنا مع الأسف أن صالح شكّل اللجنة التي ستجتمع مع نظيرتها من مجلس الدولة بشكل منفرد، وللأسف هذا نهج غير شفاف ولا يَحْترم اللائحة الداخلية للمجلس واختصاص الرئيس المحدد فيها، فتشكيل اللجان المؤقتة حسب القانون رقم 4 المنظم لعمل مجلس النواب هو اختصاص للمجلس، ويتم بإحدى طريقتين: إما من خلال جلسة رسمية يتم فيها التصويت على اختيار اللجان من قِبل الأعضاء، أو أن يتم ذلك من خلال رئاسة المجلس مجتمعة، ولكن صالح لا يملك منفرداً أن يشكل لجنة حساسة بهذا الشكل، خاصة في غياب الأغلبية المطلقة للأعضاء”.

وأعتقد دغيم أن اختيار اللجنة بهذه الطريقة سيؤدي إلى زيادة في التشكيك، وهذا أمر غير مطلوب في هذه المرحلة التي تحتاج تأسيساً صحيحاً.