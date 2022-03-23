السعودية – قررت السعودية، امس عودة الاعتكاف للحرمين الشريفين في شهر رمضان المعظم الذي يحل الشهر المقبل، بعد منع عامين بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن “الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أعلنت عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة”.

وأضافت: “سيتاح الاعتكاف بالحرمين الشريفين بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اقتداء بسنة النبي ﷺ”.

وتابعت: “سيتاح استخراج التصاريح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة قريباً”، دون تفاصيل أكثر.

ومع انتشار فيروس كورونا، قررت السلطات السعودية في 9 مارس/آذار 2020، و6 إبريل/ نيسان 2021، منع الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان، ضمن إجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد

وفي 6 مارس/آذار الجاري، أعلنت السعودية، “الإيقاف الفوري” لتدابير مكافحة فيروس كورونا بالبلاد، وأبرزها إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد.

الأناضول