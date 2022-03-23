اليمن – دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، أطراف النزاع في البلد العربي إلى اتخاذ خطوات فورية لتخفيف معاناة سكانه، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال غروندبرغ، في بيان مقتضب: “‏مع اقتراب شهر ‎رمضان المبارك، ومع تدهور الظروف الإنسانية في ‎اليمن، أدعو الأطراف المتحاربة إلى الحد من العنف”.

وشدد على ضرورة “اتخاذ خطوات فورية لتخفيف معاناة السكان، بما يشمل تخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع الأساسية، بما في ذلك الوقود”.

ودعا “الأطراف المتحاربة إلى المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية في الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة على وجه السرعة”، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية أو الحوثيين على بيان المبعوث الأممي.

والأحد، أعلن غروندبرغ أنه بحث مع الحوثيين، ومسؤولين عمانيين في مسقط، تنفيذ هدنة خلال شهر رمضان (يبدأ أوائل أبريل/ نيسان).

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الأناضول