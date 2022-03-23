إنجلترا – أجرى مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مفاوضات “إيجابية” مع مدرب أياكس أمستردام الهولندي إريك تن هاغ من أجل الاشراف على الفريق اعتبارا من الصيف المقبل.

وأفادت شبكة “سكاي سبورتس” الرياضية الأربعاء، أن المحادثات مع تن هاغ كانت “إيجابية” وأن مسؤولي “الشياطين الحمر” أعجبوا برؤية المدرب الهولندي البالغ 52 عاما والذي يشرف على أياكس منذ 2017، لكنها ترى أنه من السابق لأوانه الحديث عن المرشحين للمنصب.

ومنذ توليه المهمة في 2017، قاد تن هاغ أياكس للفوز بثنائية الدوري والكأس المحليين عامي 2019 و2020، كما يتصدر ترتيب الموسم الحالي بفارق نقطتين أمام أيندهوفن.

ويمتد عقد المدرب السابق لرديف بايرن ميونيخ الألماني وأوتريخت حتى 2023، لكن يونايتد يتمتع بعلاقة جيدة جدا مع أياكس حيث يتولى حارس “الشياطين الحمر” السابق إدوين فان در سار منصب المدير التنفيذي.

وأوكل يونايتد إلى الألماني رالف رانغنيك مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم عقب إقالة النروجي أولي غونار سولشاير من منصبه في نوفمبر، بعد قرابة ثلاثة أعوام على توليه مسؤولية الإدارة الفنية للفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب.

وتم التداول بأسماء أخرى لتولي هذه المسؤولية الصعبة، مثل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يبدو في طريقه لترك باريس سان جيرمان الفرنسي بعد خيبة الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، ومدرب إشبيلية الإسباني خولن لوبيتيغي أو مدرب المنتخب الإسباني وبرشلونة سابقا لويس إنريكي.

وتم ذكر اسم المدرب الألماني لتشلسي توماس توخيل كمرشح محتمل بسبب الاضطرابات التي يعيشها النادي اللندني على خلفية العقوبات المفروضة عليه وعلى مالكه الروسي رومان أبراموفيتش بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن مدرب بوروسيا دورتموند وسان جيرمان سابقا أكد التزامه بالنادي اللندني رغم الأوضاع الصعبة.

وسيبقى رانغنيك مع يونايتد لعامين إضافيين في منصب استشاري بعد انتهاء مهمته المؤقتة في ختام الموسم.

المصدر: “وكالات”