ليبيا – استقبل رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير أمس الثلاثاء عثمان محمد البشير محمد – الوزير السوادني المفوض والقائم بالأعمال بسفارة جمهورية السودان لدي ليبيا.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس التخطيط الوطني سبل التعاون المشترك بين المجلس ونظرائه بجمهورية السودان، وكذلك تفعيل مذكرة التعاون المشترك بين دولة ليبيا وجمهورية السودان في مجال التخطيط الإستراتيجي.

وناقش المجتمعون تبادل الخبرات الموقعة في السابق مع المجلس القومي للتخطيط بجمهورية السودان، إضافة إلى فتح المجال لإقامة الندوات وورش العمل المشتركة بالبلدين.

كما تناول الاجتماع حاجة البلدين لوضع استراتيجيات وسياسات عامة تتعلق بالأمن الغذائي وعلى وجه الخصوص: إنتاج الحبوب والأعلاف، وذلك استدراكًا لمواجهة المتغيرات على الساحة الدولية وأثارها السلبية حول الغذاء العالمي.

وتقرر في نهاية الاجتماع التجهيز لخطة عمل مشتركة ودعوة الأطراف ذات العلاقة لتحديد الاستثمارات الممكنة وأوجه تبادل السلع والخدمات وتدفقها بشكل يخدم مصلحة البلدين.

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