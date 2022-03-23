لبنان – أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، امس التزام لبنان بتنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701 بشأن الحدود مع إسرائيل.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء، عبر “تويتر”: “أكد ميقاتي خلال استقباله قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو التزام لبنان بتنفيذ قرار الامم المتحدة الرقم 1701، مثنيا على التعاون المستمر بين الجيش (اللبناني) وقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب”.

وأضافت: “شدد ميقاتي على استقرار الوضع في الجنوب، داعيا الأمم المتحدة إلى العمل لوقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية”.

وشكر ميقاتي قوات اليونيفيل “على جهودها لدعم المواطنين اللبنانيين في أرضهم، وتعزيز التنمية المستدامة في الجنوب”.

المصدر: RT