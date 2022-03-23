ليبيا – جدد السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الدعوة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل عاجل.

نورلاند وخلال المقابلة الصحفية التي أجرتها وكالة الانباء الليبية مع وكيل وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإدارية جون باس بحضور مساعد وزير الأمن الدبلوماسي الأمريكي جينتري سميث، قال: سنكون مستغربين إذا لم تنظم الانتخابات بشكل عاجل، وإن أولئك الذين يدعون إلى تأجيلها إلى وقت طويل هم مخطئون، فالشعب الليبي يريد الانتخابات عاجلا غير آجل.

وأضاف قائلًا: “إننا ندعم بقوة مبادرة ستيفاني وليامز الجديدة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، وهناك الكثير من الأصطفاف حولها، والمجتمع الدولي يدعم أيضا هذه المبادرة، ونرغب في ان ينضم الليبيون لدعم هذه العملية، ونحن متفائلون أن يستعاد هذا الزخم للانتخابات بأسرع وقت”.

وحول تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا على سوق النفط الليبي والعالمي، أوضح نورلاند أن هناك إدراكًا عامًا بأن مساهمة قطاع الطاقة الليبي في سوق النفط العالمي مهم في هذه الآونة، ومن المهم أيضًا في هذا الوقت ضمان أن يتم التعامل مع عوائد النفط الليبي بالشكل الصحيح، وأن تذهب هذه العوائد عند عرض الميزانية العامة إلى حيث يجب أن تذهب، ويتعين إيجاد آلية لضمان ذلك، مطالبًا الأطراف الليبية والحكومة أن تتبنى هذه الآلية.