اليمن – دعت الولايات المتحدة، امس إلى تحقيق هدنة في اليمن، قبيل حلول شهر رمضان المبارك، مطلع الشهر القادم.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للمبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، نشرته وزارة خارجية الولايات المتحدة، عبر تغريدة على تويتر.

وقال ليندركينغ إن “هناك حاجة إلى هدنة باليمن الآن أكثر من أي وقت مضى”.

وأضاف “نأمل من جميع الأطراف إقرار هدنة قبل شهر رمضان، من أجل اليمنيين”.

وتابع “ترحب الولايات المتحدة بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لدفع السلام في اليمن”، دون تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، إلى تنفيذ هدنة في البلاد، خلال شهر رمضان.

والأحد، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنه بحث مع الحوثيين، ومسؤولين عمانيين، تنفيذ هدنة خلال شهر رمضان المبارك (يبدأ مطلع أبريل/نيسان).

ولم يصدر موقف رسمي حتى الآن من قبل الحكومة اليمنية أو الحوثيين حول دعوات الهدنة.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الأناضول