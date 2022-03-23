الولايات المتحدة – توفيت اليوم الأربعاء وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت عن عمر 84 عاما، وفق ما نقلته شبكة “سي إن إن”.

وتم تأكيد وفاة أولبرايت، وهي أول سيدة تشغل منصب وزير الخارجية بالولايات المتحدة، في رسالة بريد إلكتروني لموظفي مجموعة “أولبرايت ستاونبريدج”، وهي شركة إستراتيجية عالمية أسستها الوزيرة الراحلة.

وكانت أولبرايت شخصية محورية في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، حيث عملت أولا كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قبل أن تشغل أكبر منصب دبلوماسي في البلاد في فترة ولايته الثانية.

كما كانت أولبرايت وجها للسياسة الخارجية الأمريكية في العقد الممتد بين نهاية الحرب الباردة وما سمي بحقبة “الحرب على الإرهاب” التي تبناها الرئيس الأسبق جورج بوش.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية