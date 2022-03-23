ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على محاولات الوساطة الأممية لتفادي تحول الأزمة السياسية الحالية في ليبيا إلى عنف جديد.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، نقل عن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طرابلس خالد المنتصر قوله: إن رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا خسر رهانه ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة؛ إذ كان يعتقد أن ثقة مجلس النواب كافية للتخلص من الأخير المدعوم دوليًا.

وأضاف التقرير إنه سرعان ما اتضح أن باشاآغا كان مخطئًا. فيما قال المحلل السياسي فرج الدالي: إنه ولتجنب تجذر إدارتين متنافستين يجب على الأطراف الأجنبية الضغط من أجل الحلول السلمية والحوار. مشيرًا إلى أن ذلك سيظهر بوضوح رؤية المجتمع الدولي والولايات المتحدة.

وتابع التقرير إن كلا الطرفين لا يريدان رؤية عودة الحرب في ليبيا، خاصة في السياق الحالي للصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا فيما بين اللقاء الأخير الذي جمع باشاآغا بسفير واشنطن ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في تونس أن اختيار معسكر على حساب الآخر ليس خيارا.

وأضاف المنتصر: إن الأمل الوحيد لليبيا هو ألا يكسب أي من الطرفين فكلاهما لديه الكثير ليخسره من العودة إلى العنف الذي قد يعم البلاد بأكملها. مبينًا أن هذا الأمل إن تحقق فيمكن أن يفضل ذلك شكلًا من أشكال الحوار السياسي الذي يؤدي إلى حل وسط.

ترجمة المرصد – خاص