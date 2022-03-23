أبوظبي – أعلنت “الجائزة العالمية للرواية العربية”، امس عن وصول 6 روايات إلى قائمتها القصيرة، على أن تعلن فائزة منهم بالجائزة يوم 22 مايو/آيار المقبل.

وأفادت “الجائزة العالمية للرواية العربية”، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، بأن القائمة القصيرة في دورتها الخامسة عشرة، أسفرت عن وصول 6 روايات.

والروايات الستة هي “ماكيت القاهرة” لطارق إمام (مصر)، و”دلشاد”، لبشرى خلفان (عُمان) و”يوميات روز”، لريم الكمالي (الإمارات) و”الخط الأبيض من الليل”، لخالد النصر الله (الكويت)، و”خبز على طاولة الخال ميلاد”، لمحمد النعاس (ليبيا) و”أسير البرتغاليين” لمحسن الوكيلي (المغرب).

ويحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالبوكر العربية على 50 ألف دولار إضافية، وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في 22 مايو/أيار المقبل، وفق المصدر ذاته.

وجرى اختيار القائمة القصيرة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الروائي والأكاديمي التونسي شكري المبخوت، وعضوية كل من إيمان حميدان، كاتبة لبنانية وعضو الهيئة الإدارية لنادي القلم العالمي، وبيان ريحانوفا، أكاديمية ومترجمة بلغارية، وعاشور الطويبي، طبيب، شاعر، ومترجم من ليبيا، وسعدية مفرح، شاعرة وناقدة من الكويت.

ووفق البيان، فكل الكتّاب المرشحين في القائمة القصيرة لهذا العام وصلوا إليها لأول مرة.

والجائزة العالمية للرواية العربية سنوية، وانطلقت في 2008 وتحظى بدعم من مؤسسة جائزة بوكر الدولية للرواية في لندن وتوصف عادة باسم جائزة البوكر العربية، غير أنهما مؤسستان منفصلتان ومستقلتان تماماً.

ويرعى الجائزة حاليا مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في الإمارات.

الأناضول