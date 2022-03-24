نيويورك – أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن “التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مستمرة منذ أكثر من عقد، وهي غير مرحب بها”.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة الجلسة التي عقدت في إطار التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي، قال أبو الغيط إن “التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مستمرة من دون انقطاع منذ أكثر من عقد من الزمان… ولدى الدول العربية العديد من الشواغل حيال السياسة الإيرانية في الإقليم، خاصة في حال توصلها إلى اتفاق مع مجموعة (5+1) حول برنامجها النووي الذي يمثل تهديدا للأمن والسلم، في الإقليم والعالم”.

وأكد أنه “يتعين دعم كافة الجهود في المؤتمر الاستعراضي القادم هذا العام لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”، مضيفا: “في المؤتمر الذي يعقد في الأمم المتحدة بهدف التوصل لاتفاقية لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.. من خلال المزيد من الالتزام بهذا الهدف من جانب الدول النووية، وخاصة تلك الدول التي تبنت قرار عام 1995 حول الشرق الأوسط في مؤتمر تمديد ومراجعة المعاهدة”.

ولفت إلى أن “السياسة الإيرانية لا زالت تُمارس تدخلات غير مرحب بها في عدة دول عربية. كما يمثل برنامجها الصاروخي مصدر قلق مشروع للعديد من دول الجامعة”، مبينا أن “الدول العربية تسعى إلى علاقات حسن جوار مع إيران على أساس من الاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع عن التدخل في شؤونها وفي إطار يُحقق الأمن للجميع في هذا الإقليم. لكن ما زال هذا الهدف، للأسف، بعيد المنال”.

المصدر: RT