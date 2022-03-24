نيويورك – دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى “الوقوف في وجه الممارسات القمعية للاحتلال الإسرائيلي”، مؤكدا أن القضية الفلسطينية عادت إلى الواجهة.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة الجلسة التي عقدت في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، أشار أبو الغيط إلى أن “التطورات على الساحة الدولية جعلت الكثيرين في المنطقة العربية ينظرون إلى معاناة الشعب الفلسطيني بعينٍ جديدة، إذ امتدت هذه المعاناة لما يزيد على السبعين عاما. ما بين القمع واللجوء وانتهاك الحقوق والحريات.. من دون أفق حقيقي للحل”.

وذكر أن “هذا المجلس أقر مبدأ “الأرض مقابل السلام” وصيغة الدولتين كأساس لحل الصراع التاريخي في فلسطين، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة وطن مستقل للفلسطينيين يعيشون فيه بسلام جنب إلى جنب مع دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو 1967″، لافتا إلى أن “الطرف القائم بالاحتلال ما زال يراوغ ويرفض الدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني على أساس المحددات المُقررة دوليا وأمميا”.

وأضاف: “إن النظام الدولي، كما نتصوره ونصبو إليه، لا يمكن أن يقوم على المعايير المزدوجة أو التمييز. ولذلك فإننا نطالب كافة القوى الدولية أن تتحمل مسؤولياتها التي ألزمها بها ميثاق الأمم المتحدة في التعامل مع كافة القضايا والأزمات بمسطرة واحدة من فرض احترام القانون الدولي ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة”.

المصدر: RT