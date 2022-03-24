وقالت صحيفة “سودينفو” الإلكترونية البلجيكية أن “رجلا ألقى بزجاجة على موكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء مروره وسط مدينة بروكسل، إلا أنها لم تصبه”.

ونقلت الصحيفة كذلك عن الناطق باسم شرطة بروكسل، إلس فان ديكيير، قوله إن “الرجل المخمور ألقى بالزجاجة فعلا من مسافة كبيرة في اتجاه الموكب المصاحب للرئيس الأمريكي، وقد احتجزناه على الفور”، ويخضع موكب الرئيس الأمريكي لحراسة مشددة من قبل قوات الأمن”.

وكان جو بايدن قد وصل إلى العاصمة البلجيكية، بروكسل، ليلة أمس، للمشاركة في قمة “الناتو” واجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع، والاتحاد الأوروبي.