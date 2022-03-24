ليبيا – عقد اجتماع تنسيقي مشترك ضم من الجانب الليبي الفريق المعني بدراسة إستراتيجية الأمم المتحدة المعنية بالتعاون مع ليبيا في مجالات التنمية المستدامة 2023 -2025، ممثلًا في إدارة المنظمات الدولية، ومن جانب الأمم المتحدة “ناون تشوي” الخبيرة الاقتصادية ومسؤولة ملف التنمية المستدامة بمكتب المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

الاجتماع وهو الأول تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية مراجعة المسودة المقدمة من قبل المكتب والتي تتضمن خطة إطار العمل بحيث تكون متناغمة مع التشريعات الليبية الوطنية وتخدم الدولة الليبية في مجالات متعددة.

وأهم هذه المجالات هي السلام والحوكمة والانعاش الاقتصادي والتنمية المجتمعية وغيرها، وذلك بالشراكة مع القطاعات الوطنية المعنية والتي يبلغ عددها ( 22 ) قطاعًا.