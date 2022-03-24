ارتفاع ملحوظ لمؤشر MICEX الروسي في أول يوم تداول بعد توقف دام نحو شهر

ارتفاع ملحوظ لمؤشر MICEX الروسي في أول يوم تداول بعد توقف دام نحو شهر

روسيا – أنهى مؤشر بورصة موسكو MICEX للأسهم المقومة بالروبل تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 4.37%، واستأنفت بورصة موسكو التداولات الخميس بعد توقف دام نحو شهر.

ووفقا لبيانات بورصة موسكو فقد أغلق المؤشر MICEX تعاملات اليوم عند مستوى 2578.51 نقطة، بزيادة نسبتها 4.37% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما سجل مؤشر البورصة RTS للأسهم المقومة بالدولار انخفاضا بنسبة 9% وأنهى التعاملات عند 852.64 نقطة.

وأشار خبراء إلى أن أسهم شركات تصدير موارد الطاقة كانت الأكثر ارتفاعا، مؤكدين أن ذلك كان متوقعا وخاصة في ظل تراجع الروبل الروسي الأمر الذي زاد من جاذبية أسهم شركات الطاقة الروسية المقومة بالعملة الروسية.

واستأنفت بورصة موسكو تداولات الأسهم الخميس، وذلك بعد تعليقها لأكثر من شهر في إطار إجراءات لضمان الاستقرار المالي في روسيا.

واقتصرت جلسة اليوم على تداول 33 سهما، وامتدت الجلسة من الساعة 09:50 إلى 14:00 بتوقيت موسكو.

وفي ظل الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد الروسي في الفترة الراهنة، علق المركزي الروسي تداولات الأسهم في بورصة موسكو منذ 28 فبراير الماضي، فيما تداولات العملات الأجنبية يتم إجراؤها بشكل عادي.

المصدر: RT