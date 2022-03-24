الأسبوع المقبل .. بلينكن يتوجه إلى المغرب والجزائر بعد زيارة إسرائيل وفلسطين

الأسبوع المقبل .. بلينكن يتوجه إلى المغرب والجزائر بعد زيارة إسرائيل وفلسطين

واشنطن – يتوجه وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل إلى المغرب والجزائر بعد إتمامه زيارة مرتقبة لإسرائيل والضفة الغربية بفلسطين.

ونقلت مصادر مطلعة أن بلينكن يهدف من خلال زياراته إلى “إظهار استمرارية التزام الولايات المتحدة بقضايا المنطقة”.

واوضحت المصادر إن زيارة بلينكن للبلدين المغاربيين تأتي تزامنا مع “توترات متصاعدة في الأشهر الأخيرة بين الجزائر والمغرب بشأن الصراع في الصحراء الغربية”.

وأشارت المصادر إلى أن بلينكن سيلتقي خلال زيارته للقدس مع مسؤولين إسرائيليين، كما سيجتمع مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله.

وكان موقع “واينت” العبري أفاد بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية الأسبوع القادم، وذلك على خلفية المخاوف من تصعيد في شهر رمضان.

المصدر: أكسيوس + وكالات