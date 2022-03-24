سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي للسباحة في بيان رسمي اليوم الأربعاء نقل بطولة العالم للسباحة في الأحواض القصيرة (طول 25 مترا) من مدينة قازان الروسية التي كانت مقررة بين 17 و22 ديسمبر عام 2022.

وقال الاتحاد الدولي للسباحة FINA في بيانه أنه سيحدد المدينة المضيفة للبطولة في وقت لاحق بعد مناقشات مع مضيفين محتملين.

ويبرر الاتحاد الدولي للسباحة قراره بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

كما قرر الاتحاد الدولي للسباحة حرمان الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في النسخة الـ19 من بطولة العالم للسباحة المقررة في بودابست بين 18 يونيو و3 يوليو العام الجاري.

كما أعلن FINA أنه فتح تحقيقا بشأن مشاركة البطل الأولمبي الروسي يفغيني ريلوف في حفل جماهيري أسطوري شارك فيه أكثر من 200 ألف شخص في ملعب “لوجنيكي” المونديالي بقلب العاصمة موسكو في الـ18 من مارس الجاري احتفالا بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا ودعما للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس واجتثاث النازيين الجدد من أوكرانيا.

ورد الاتحاد الروسي للسباحة على قرارات نظيره الدولي بأن الرياضيين الروس لن يشاركوا في جميع مسابقات وبطولات FINA حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru + RT