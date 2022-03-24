ليبيا – قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج إنه سيتم تكليف موردي السلع الأساسية بالتوريد من المصدر على أن تقوم الدولة باستلام تلك السلع من الموانئ أو في المخازن، ويدفع لها هامش ربح وفق القانون.

الحويج وخلال اجتماعه مع عدد من رجال الأعمال وموردي السلع الأساسية وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” أوضح أن السلع الموردة بهذه الطريقة سيتم توزيعها عن طريق الجمعيات أو بأي طريقة مناسبة أخرى تراها الدولة التي ستتحمل الزيادة في السعر بشكل دعم، بما يتناسب مع دخل المواطن.

واشار الحويج إلى أنه يمكن أن يتم دفع قيمة الدعم نقدًا لما يعادل 60 دينارًا للفرد، وفق الرقم الوطني لكل أسرة، مشددًا على أنه سيتم ملاحقة من يضرون بالأمن الغذائي والمضاربين والفاسدين في قطاع التجارة ومحاسبتهم.